أول نزل متنقل للشباب بالعالم يجوب شوارع ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

جهزت الرابطة الألمانية أول نزل شباب متنقل في العالم، وذلك عبر حافلة نفذت أول رحلة لها من كولونيا أغسطس الحالي إلى مهرجان الموسيقى الالكترونية «زونه موند شتيرنه» (شمس قمر نجوم) في ولاية تورينجن وعلى متنها 12 راكبا.

وتمثلت أكبر ميزة للشباب الذين كانوا على متن الحافلة في أنهم لم يضطروا لنصب خيامهم. وبدلا من ذلك ناموا مباشرة في الحافلة التي كانت متوقفة في محيط المهرجان.

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وقال المتحدث باسم الرابطة الألمانية لنزل الشباب، يوستين بلوم «نحن بحاجة لأفكار جديدة.. من يستكين يصدأ». وأضاف أن الهدف من هذه الفكرة مواجهة بعض الأنماط البالية التي تحيط بنزل الشباب وتقديم صورة أكثر عصرية.

وبعد رحلتها الأولى سيجري تفكيك الحافلة. ولكن إذا ما لاقت الفكرة ردودا إيجابية يمكن أن تصبح خدمة منتظمة، بحسب بلوم.

وتقول الرابطة إنه كان هناك آلاف عدة من الطلبات على الـ 12 مكانا التي يضمها النزل المتنقل.