40 جنسية تشكل أجانب الدوري والمصرية غائبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رغم القرار الذي أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم مطلع يونيو الماضي بتقليص عدد اللاعبين الأجانب المحترفين في صفوف فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 8 إلى 7 لاعبين في كل فريق، ستشهد المسابقة أكثر من مئة لاعب أجنبي محترف في صفوف الأندية الـ16 المتنافسة في البطولة.

واكتملت قائمة اللاعبين الأجانب في معظم الفرق قبل انطلاق الدوري رسميا الخميس المقبل.

وبلغ عدد اللاعبين الأجانب حتى قبل انتهاء فترة التعاقدات الحالية في 31 أغسطس الحالي 109 لاعبين أجانب، من أكثر من 40 جنسية من القارات الست، فيما جاءت الجنسية البرازيلية في المرتبة الأولى.

وعلى غير العادة في المواسم الأخيرة، خلت قوائم الفرق من اللاعبين المصريين حتى الآن.

الجنسيات الأكثر حضورا في الدوري

البرازيلية 23 لاعبا

المغربية 11 لاعبا

الجزائرية 10 لاعبين

التونسية 8 تونسيين

أجانب برزوا في الموسم الماضي

المغربي عبدالرزاق حمدالله (النصر)

فاز بجائزتي أفضل لاعب وهداف برصيد 34 هدفا، وقاد فريقه لاستعادة اللقب

التونسي فاروق بن مصطفى (الشباب)

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فاز بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى

الأوكراني ماكسيم كوفال (الفتح)

حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة

الأسترالي براد جونز (النصر)

حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة

البرازيلي كاسيو (التعاون)

حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات

الجزائري عز الدين دوخة (الرائد)

حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات

الكاميروني لياندري تاوامبا (التعاون) والفرنسي بافيتيمبي جوميز (الهلال)

تشاركا المرتبة الثانية بقائمة الهدافين برصيد 21 هدفا

ديجانيني تفاريس من الرأس الأخضر (الأهلي)

سجل 20 هدفا وحل ثالثا في قائمة الهدافين

السوري عمر السومة (الأهلي)

سجل 19 هدفا وجاء رابعا في قائمة الهدافين.