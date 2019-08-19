السعودية أرض لمباريات المنتخب اليمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض قالت مصادر مطلعة لـ«مكة» إن الاتحاد اليمني لكرة القدم يسعى لاختيار السعودية مكانا لإقامة مباريات المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 دون أن يحدد المدينة التي ستستضيف مبارياته في الوقت الذي رحبت مملكة البحرين باحتضان مباريات المنتخب اليمني على أرضها في التصفيات ذاتها. وكانت قرعة التصفيات أوقعت منتخبات السعودية وفلسطين واليمن وأوزبكستان وسنغافورة في المجموعة الرابعة. ويأتي اختيار الاتحاد اليمني للسعودية لخوض مبارياته الآسيوية نظير الأوضاع الراهنة في أراضيه.



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