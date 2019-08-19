STC تتوقف عن نقل الدوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عدم الاستمرار في اتفاقية نقل الدوري السعودي والرعايات التسويقية، وإنهاء تلك الاتفاقية.

Advertisements

وقالت الشركة في بيان على موقع تداول أمس إن المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة اتفاقيات النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية لمدة 10 أعوام، وتبدأ مع انطلاقة الموسم لعام (2019/2018)؛ تم الانتهاء منها، وبناء عليه قررت الشركة عدم الاستمرار في تلك الاتفاقيات نظرا لعدم جدواها تجاريا في ظل التطورات المتعلقة بآلية النقل التلفزيوني والرقمي، مضيفة أنها تعمل حاليا على إنهاء تلك الاتفاقيات.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه فيما يتعلق بتحديد الأثر المالي، لا يتوقع أن يكون له أثر جوهري.

وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت على موقع تداول في 12 نوفمبر 2018، توقيعها اتفاقية في غرة أغسطس 2018 مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية، وذلك لمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم لعام (2019/2018).