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محمد بن مسعود - الدمام - أكد التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وقال في المؤتمر الصحفي:"متحمسون لبدء منافسة في بطولة جديدة ومستعدون لتقديم المستوى المطلوب".
وأضاف: لا يمكن أن نتحدث عن ضغط المباريات خلال الأيام العشرة القادمة والإرهاق إلا بعد المواجهة الرابعة.
وعن الأجانب الخمسة الذين سيخوضون مباراة الغد قال:" ستشاهدونهم غدًا".
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 09:57 PM
أكد التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وقال في المؤتمر الصحفي:"متحمسون لبدء منافسة في بطولة جديدة ومستعدون لتقديم المستوى المطلوب".
وأضاف: لا يمكن أن نتحدث عن ضغط المباريات خلال الأيام العشرة القادمة والإرهاق إلا بعد المواجهة الرابعة.
وعن الأجانب الخمسة الذين سيخوضون مباراة الغد قال:" ستشاهدونهم غدًا".
، سييرا : متحمسون لمواجهة العهد .. والأجانب الخمسة ستشاهدونهم غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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