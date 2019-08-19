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سييرا : متحمسون لمواجهة العهد .. والأجانب الخمسة ستشاهدونهم غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وقال في المؤتمر الصحفي:"متحمسون لبدء منافسة في بطولة جديدة ومستعدون لتقديم المستوى المطلوب".

وأضاف: لا يمكن أن نتحدث عن ضغط المباريات خلال الأيام العشرة القادمة والإرهاق إلا بعد المواجهة الرابعة.

وعن الأجانب الخمسة الذين سيخوضون مباراة الغد قال:" ستشاهدونهم غدًا".

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 09:57 PM

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سييرا : متحمسون لمواجهة العهد .. والأجانب الخمسة ستشاهدونهم غدًا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكد التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وقال في المؤتمر الصحفي:"متحمسون لبدء منافسة في بطولة جديدة ومستعدون لتقديم المستوى المطلوب".

وأضاف: لا يمكن أن نتحدث عن ضغط المباريات خلال الأيام العشرة القادمة والإرهاق إلا بعد المواجهة الرابعة.

وعن الأجانب الخمسة الذين سيخوضون مباراة الغد قال:" ستشاهدونهم غدًا".

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، سييرا : متحمسون لمواجهة العهد .. والأجانب الخمسة ستشاهدونهم غدًا ،
المصدر : الخليج 365

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