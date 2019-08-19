، سييرا : متحمسون لمواجهة العهد .. والأجانب الخمسة ستشاهدونهم غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وقال في المؤتمر الصحفي:"متحمسون لبدء منافسة في بطولة جديدة ومستعدون لتقديم المستوى المطلوب".

وأضاف: لا يمكن أن نتحدث عن ضغط المباريات خلال الأيام العشرة القادمة والإرهاق إلا بعد المواجهة الرابعة.

وعن الأجانب الخمسة الذين سيخوضون مباراة الغد قال:" ستشاهدونهم غدًا".