أبشر الجوازات | طريقة تجديد الإقامة وكيفية دفع الرسوم 1440

سهل تطبيق أبشر الذي قدمته وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين في المملكة الكثير من الأمور على المواطنين؛ حيث يمكن تجديد الإقامة إلكترونيا للعمال في الخدمات المنزلية أو للعاملين المشروعات الصغيرة وانت في منزلك دون الذهاب لمكتب الجوازات وإضاعة الوقت، من خلال ما يلي يمكنك التعرف على طريقة تجديد الإقامة في أبشر الجوازات بالسعودية.

أبشر الجوازات وتجديد الإقامة

للتسجيل في برنامج أبشر كمستخدم جديد اختر مستخدم جديد واتبع التعليمات أو اضغط علي تسجيل الدخول اذا كان لديك حساب بالفعل، ومن ثم بعد النجاح في تسجيل الدخول اضغط خانة الخدمات الإلكترونية، ثم يمكنك الدخول إلى خانة الجوازات ثم اختر تجديد الاقامة.

سوف تظهر صفحة إلكترونية بها أسماء جميع العمال المسجلين حيث ظهور أمام كل اسم رقم الاقامة وتاريخ الإصدار وموعد انتهاء الاقامة وحالة الاقامة اذا كانت فعالة أم لا.

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يمكنك أيضاً دفع الرسوم خلال الانترنت عن طريق حساب بنكي أو التوجه الجوازات ودفع المطلوب، ثم يمكنك اختيار اسم العامل المطلوب تجديد إقامته ثم تحديد فترة الإقامة.

عليك بقراءة الشروط والأحكام ثم الضغط على مربع الموافقة على الشروط ثم اضغط على زر تجديد، ثم اضغط على كلمة تأكيد التي ستظهر لك في صفحة جديدة لتأكيد تجديد الإقامة وبعدها سيظهر لك كل البيانات الخاصة بالعامل وهي اسمه وجنسيته ومهنته ورقم الإقامة وتاريخ انتهائها ومكان صدورها ورقم جواز السفر.

آخر خطوة ستظهر لك رسالة تقول ” تمت العملية بنجاح ” وبعدها اختيار طريقة تسليم الوثيقة سواء بالبريد أو التوجه لمكتب الجوازات.