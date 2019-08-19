السعودية اليوم / ست مدارس للطفولة المبكرة بتعليم سراة عبيدة



ظهران الجنوب 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م واس

اعتمدت إدارة التعليم بسراة عبيدة مطلع العام الدراسي الجديد ست مدارس للطفولة المبكرة .

وأوضح مدير التعليم المكلف تركي الفالح أن الإدارات المعنية عملت ومنذ وقت مبكر على استكمال كل متطلبات انطلاق المدارس من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع بداية انطلاقة العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار توجه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبين أن الإدارة كانت قد بدأت حملتها التعريفية بالطفولة المبكرة، ونفذت عددًا من الملتقيات التعريفية بها لتكوين صورة واضحة عن الطفولة المبكرة لدى قيادات المدارس المطبقة لها وفي المجتمع المحلي، وللإجابة عن جميع الأسئلة عن المرحلة وأهميتها وتدريب وتأهيل العاملات في مرحلة رياض الأطفال، حيث شهد التدريب الصيفي للمعلمات هذا العام تخصيص عدد من حقائب الطفولة المبكرة في خطة التدريب الصيفي، وتم تنفيذ برنامجين عن التعليم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة و أهمية المشاريع في الطفولة المبكرة، والتطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال (مهارات التعامل مع الطفل).

يُشار إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف إلى تهيئة الأطفال من سن) 4-6) سنوات للدخول في التعليم العام، واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، إلى جانب تحديث البرامج والنشاطات المتخصصة بالطفولة المبكرة والعمل على توفير عناصر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال، لتلبية احتياجات القبول في هذه المرحلة مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال في سن ما قبل المدرسة.

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20:49ت م

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