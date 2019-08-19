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السعودية تغيث متضرري السيول في اليمن

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال "ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية"، الإثنين، مساعدات على المتضررين من كارثة السيول في اليمن.

وجرى توزيع 51 خيمة و33 بساطاً و371 بطانية في مخيمات المحزام الشرقي، والرميلة، والسليل، وجبل شيحاط بمديرية الحزم في محافظة الجوف اليمنية، استفاد منها 371 فرداً.

وتندرج هذه المبادرة ضمن المساعدات المقدّمة من المملكة العربية ، ممثلة بالمركز، لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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