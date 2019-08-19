سفير المملكة المتحدة لدى اليمن: لا يحق للحوثي تحديد موعد معي

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل أرون، أنه يمكن فقط للحكومة الشرعية في اليمن تعيين السفراء، ولا يحق للحوثي تحديد موعد رسمي معه؛ لأن الشخص هذا- في إشارة إلى الحوثي- ليس لديه منصب رسمي.

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وكرر سفير المملكة المتحدة لدى اليمن دعم بلاده لحكومة اليمن الشرعية.

في سياق متصل، تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خروقاتها للهدنة الإنسانية الأممية في محافظة الحديدة غرب اليمن، بقصفها المكثف لمواقع وتمركز قوات الجيش الوطني اليمني بمختلف أنواع الأسلحة.

وقال موقع سبتمبر نت الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني: إن ميليشيا الحوثي المتمردة جددت اليوم إطلاق نيران أسلحتها على مواقع تمركز قوات الجيش اليمني في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة، واستهدفت الميليشيا مواقع قوات الجيش الوطني بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 والهاوزر وسلاح 23، وبالقناصة وسلاح 14.5.