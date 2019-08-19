حادث مروري بسيط ينتهي بقتل معلم طعنًا في عسير

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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نعى الوسط التعليمي بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، المعلم محمد أحمد الزيداني، بمدارس تحفيظ القرآن الكريم بأبها، والذي توفي متأثرًا بجراحه، بعد أن سدد أحد الجناة طعنة إليه أودت بحياته؛ وذلك بسبب حادث مروري بسيط وقع أمس بمدينة سلطان.

وتلقى المعلم المغدور عدة طعنات في الرقبة نتيجة وقوع الحادث المروري، فيما تم القبض على الجاني من شرطة عسير.