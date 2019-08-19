مناقشات لتملك المالية حصة في زين

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) دخولها، اليوم الاثنين، في مناقشات مع وزارة المالية؛ بهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئيًّا بالتغطية في حقوق الأولية التي ستصدرها أو بأي شكل آخر.

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وأضافت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن إتمام الصفقة سيكون معلقًا بما قد ينتج عن تلك النقاشات وخاضعًا لاستيفاء جميع الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والتنظيمية كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية وجمعية الشركة العامة غير العادية.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لا يمكن احتساب الأثر المالي لهذا التغير في الوقت الحالي.