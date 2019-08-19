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السيف يصحح معلومات طبية لـ منى أبو سليمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
صحح رئيس تحرير المجلة العربية والمشرف على مركز الملك فهد الثقافي، محمد السيف، معلومة طبية ذكرتها الإعلامية منى أبو سليمان بشأن أول طبيب سعودي يعمل في مستشفى الشميسي بالرياض.
وقالت منى أبو سليمان: إن الدكتور سراج صالح ملائكة، خالها، هو أول طبيب سعودي يعمل في الرياض وأول طبيب سعودي يعمل في مستشفى الشميسي، موضحةً أن تخصصه كان الجراحة.
ولفتت منى أبو سليمان إلى أن خالها سراج ملائكة درس بمصر وبالولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خمسينات القرن الماضي، وكان كل همه عمله ومرضاه.
وعلق محمد السيف على تغريدة منى أبو سليمان مصححًا لها المعلومة، وقال: مع التحية عزيزتي منى، فإن أول طبيب سعودي يُعيّن في المستشفى الشميسي هو الدكتور حمد الصقير، وكان وقتها أخصائي صدرية.
وتابع السيف أن الدكتور الفاضل سراج ملائكة هو أول سعودي يعمل في الشميسي متخصصًا بالجراحة، لكنه ليس أول طبيب سعودي؛ فقد سبقه الصقير.
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