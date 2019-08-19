التايفون تشعل أزمة بين بريطانيا وقطر.. والدوحة تبحث عن قرض

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

لم تتوقف معاناة قطر مع صفقة شراء مقاتلات التايفون البريطانية، عند صعوبات السداد والتعثر، والتي باتت سمات تميز هذه الصفقة بين بريطانيا وقطر، ولكن امتدت تلك المعاناة بعدما تكشف حصول الأخيرة على قرض من أجل إتمام العملية الشرائية.

قرض للشراء

وأفادت تقارير إعلامية أجنبية، بأن هناك صعوبات واضحة تواجه قطر في شراء مقاتلات التايفون، حيث أكد مصدر مطلع على الصفقة، أن موعد السداد لأولى الدفعات كان قبل نهاية عام 2018، وهو نفسه موعد استلام قطر أول دفعة من أصل 24 مقاتلة تم التعاقد عليها بشكل رسمي في 2017.

وقال مصدر مُقرّب من الصفقة “في البداية كان من المتوقع أن يتم الدفع في الأوقات المحددة، ولكن تم تأجيل الأمر مرة أخرى إلى الربع الثالث في السجلات المالية، وربما في أواخر أغسطس، بحيث يمكن أن تتم الصفقة”.

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وأضاف: “لا نعرف لماذا يحتاجون إلى القيام بذلك (الحصول على القرض)، إنها عمليتهم الداخلية التي لسنا طرفًا فيها”.

صعوبات في السداد

وأشارت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، إلى أن قطر تحاول العثور على الأموال اللازمة لشراء مجموعة من طائرات التايفون.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قال تقرير عالمي إن قطر تحاول جمع أموال الصفقة من أسواق رأس المال لتمويل عملية الشراء، وهذا ما أدى إلى تأخير العملية.

وأوضح التقرير أن هناك حالة من الغضب العام لدى بريطانيا في الوقت الحالي، لاسيما بعد أن بدت الدوحة غير قادرة على تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه قبل عامين بين البلدين.