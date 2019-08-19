الان تتابع توقعات طقس الغد.. الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء الموافق 20/8/2019 في المملكة، قائلة إن فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تستمر على جازان، عسير، الباحة، مرتفعات الطائف.
وشملت التوقعات، أن تبقى السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الأحساء، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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