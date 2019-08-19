“نظام نور” هنــا رابط تسجيل رياض الأطفال 1440-1441 برقم الهوية

تسجيل رياض الأطفال 1440-1441، يرغب الكثير من أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم الجدد وأطفالهم قبل بداية العام الدراسي الجديد، فأصبح هذا الأمر سهل للغاية ولا يحتاج أي مجهود، فرابط موقع نظام نور وفر على ولي الأمر الكثير من الوقت والجهد، فاستطاع أولياء الأمور وأولادهم الحصول على جميع الخدمات التعليمية.

تسجيل رياض الأطفال 1440-1441

كما أن هذا البرنامج يحتوي على عدد من المواقع التي تفيد الكثير من المواطنين مثل موقع حساب المواطن، فالهدف الأساسي منه هو توفير الراحة للطلاب وللمعلمين، فهذا البرنامج يقدم لكم خدمة جديدة وهي تسجيل طلاب رياض الأطفال والطلاب الجدد لعام 1440-1441.

خطوات التسجيل في رياض الأطفال

وفر نظام نور خدمة جديدة لأولياء الأمور هي الدخول على الرابط الرسمي للبرنامج باستخدام رقم الهوية، وبعد ذلك يتم كتابة كل البيانات الجديدة، فخطوات التسجيل في رياض الأطفال كالآتي:

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني. يقوم ولي الأمر بعملية التسجيل المدني. اختيار تسجيل الصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال. يتم الدخول على حساب ولي الأمر الذي تم العمل على تفعيله. يقوم الشخص المستخدم بتسجيل الطالب الذي يكون عمره فوق الستة أعوام ويقوم بوضع كل البيانات المرغوب فيها. قوم بالضغط على كلمة موافق.

أعمار التسجيل في رياض الأطفال لعام 1440-1441