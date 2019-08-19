حساب المواطن| يشير الي الخطوات التي يجيب أن يتبعها المستفيد في حال رفض المرفقات

تسأل أحد المواطنين عبر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تطبيق ” تويتر” قال : ” لوسمحتوا حساب المواطن يقول رفض المرفقات لازم فاتورة كهرباء ولا شيء باسمي ما عندي شي باسمي ولا تأهلت لي أكثر من شهر”، حيث أوضح برنامج حساب المواطن الاجراءات لازمة في حال رفض مرفقات المستفيد لاكتمال عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن.

يوضح برنامج حساب المواطن الاجراءات المتبعة في حال عدم الموافقة على مرفقات المستفيد

جاء رد خدمة العملاء التابعة لبرنامج حساب المواطن على “تويتر” كالتالي :” أهلا بك، يعتبر “طلبك لديك مكتمل” مع رفض المرفقات، الرجاء الدخول للبوابة ثم ادارة بعد المرفقات وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة “ذكر أو أنثى” لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية”.

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قام قبل أيام قليلة بإداع 2.6 مليار ريال لمستفيدين من الدفعة الـ21 من برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس، وقد بلغ عدد المتسفيدين من دفعة شهر أغسطس 12.5 مليون مستفيد وتابع، وأشار برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمستفيديد الإضافة والتعديل أو التغيير على البيانات من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

التسجيل لدفعة الـ22 من برنامج حساب المواطن

نشر حساب المواطن أنه تم فتح باب التسجيل لدفعة الـ22 لشهر سبتمبر 2019، ويتم صرف الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وتسجيل البيانات بشكل صحيح، ووفقاً لشروط الأهلية التي صرح فيها برنامج حساب المواطن ليكون التسجيل صحيحاً.