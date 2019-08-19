أمير كردي اللاعب السعودي الذي قضى حياته في اليونان يوقع للهلال

وصل إلى الرياض منذ قليل اللاعب أمير كردي والذي يحمل كلا الجنسيتين السعودية واليونانية، وذلك من أجل توقيع الكشف الطبي عليه بعد أن تم الاتفاق بينه وبين نادي الهلال السعودي للعب له هذا الموسم، في ظل إصابة الظهير الأيمن الأساسي للفريق اللاعب محمد البريك، حيث لا يوجد بديل جاهز في الزعيم يسد عجز البريك مما دفعه إلى إتمام تلك الصفقة بأقصى سرعة، خاصة أن الموسم الكروي سوف يبدأ خلال أيام قليلة وبالتحديد يوم 22 أغسطس ومن المتوقع أن يشهد منافسة قوية.

من هو أمير كردي

وُلد اللاعب في المملكة العربية السعودية من أب سعودي وأم يونانية، وقضى سبع سنوات من حياته على الأراضي السعودية، إلا أنه انتقل بعد ذلك مع والدته إلى اليونان، وعاش معها بقية حياته، وجدير بالذكر أنه له تجربة احترافية في المملكة كانت مع الأهلي، ولكنها كانت متوسطة النجاح، ويلعب اللاعب الذي يبلغ من العمر 28 عام حاليًا في نادي بانيونيس اليوناني في دوري الدرجة الأولى.

هذا وقد شارك الموسم الماضي ناديه في 23 مباراة كان من العناصر المؤثرة خلالها واعتمد عليه مدرب الفريق، نظرًا لقوته البدنية وتميزه في ألعاب الهواء والكرات العرضية سواء في حالة الهجوم أو الدفاع، وهو ما يجعله لاعب مميز يمكن لأي نادي الاعتماد عليه في الخطوط الخلفية أو الأمامية، هذا وسوف يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد الإنتهاء من توقيع الكشف الطبي.