شكرا لقرائتكم خبر عن والد رضيع بريدة لـ«الخليج 365»: نحن في بلد الأمن والأمان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القصيم)أكد والد الرضيع الذي تعرض للخطف من مستشفى الولادة في بريدة، أنه لم ييأس أبداً وكان متأكداً من عودة ابنه، مرجعاً ذلك إلى وجوده في بلد الأمن والأمان، نافياً ما أُشيع بشأن وجود خلافات أسرية وراء عملية الاختطاف.
وقدَّم والد الرضيع الشكر للقيادة الرشيدة وأمير منطقة القصيم وجميع الجهات الأمنية، كما خص "الخليج 365" بالشكر لحرصها ومهنيتها في تغطية الحدث.
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