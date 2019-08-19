شكرا لقرائتكم خبر عن قانوني: خاطفة رضيع بريدة قد تُواجه «حد الحرابة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القصيم)أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي لـ«الخليج 365»، أن جرائم الخطف من دروب المحاربة والإفساد في الأرض، مشيراً إلى أن عقوبة خاطفة رضيع بريدة قد تصل إلى ما ورد في حد الحرابة.
وأضاف: «لا فرق بين وقوعه على النفس أو المال أو الأعراض، وفقاً لما قررت النيابة ترجيحه بشأن ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 بتاريخ 11/ 11/ 1401هـ».
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