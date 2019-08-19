شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مستودع في بريدة دون إصابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد العدل (بريدة) باشرت فرق الدفاع المدني في بريدة اليوم (الاثنين)، حادث احتراق مستودع في مبنى يتبع لمقاول مشروع صحي. باشرت فرق الدفاع المدني في بريدة اليوم (الاثنين)، حادث احتراق مستودع في مبنى يتبع لمقاول مشروع صحي. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أباالخيل، أن مركز القيادة والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث وباشرته الفرق اللازمة. وأشار أباالخيل إلى احتراق مستودع تابع لأحد المقاولين بمستشفى الملك فهد التخصصي، تُقدر مساحته بـ800 متر ويحتوي على مواد بناء. ولفت متحدث الدفاع المدني، إلى تأثر مستودع مجاور بالدخان والحرارة، مؤكداً أن إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة الأسباب.



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