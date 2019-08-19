الجيش الصومالي يصفي 20 إرهابيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو أعلن الجيش الصومالي أمس مقتل 20 مسلحا من حركة الشباب خلال اشتباكات بين الجانبين. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الاشتباكات وقعت بعد محاولة مسلحين الاقتراب من قاعدة عسكرية للقوات المسلحة في بريري بإقليم شبيلي السفلى غرب العاصمة مقديشو.



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