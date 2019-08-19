ارتفاع خسائر البحر الأحمر 181%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 181% لتسجل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بقيمة 27.5 مليون ريال مقابل خسارة 9.8 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

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ووفق النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة أمس، بلغت الخسارة التشغيلية 23 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسارة 3.4 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 576.5%. فيما بلغ إجمالي الربح 0.1 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 19.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 99.5%. وبلغ إجمالي الإيرادات من المبيعات خلال الربع الثاني 131.5 مليون ريال، مقابل 201.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، متراجعا بنسبة 34.6%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول 45.5 مليون ريال، مقابل خسارة 25.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 81%. وبلغت خسارة السهم 0.5 ريال، مقابل خسارة بـ0.2 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة ارتفع من 9.8 ملايين ريال خلال الربع الثاني من العام السابق إلى 27.50 مليون ريال خلال الربع الثاني 2019، بسبب الانخفاض في هامش الربح بقيمة 19.30 مليون ريال، والذي جاء نتيجة لانخفاض نسبة إجمالي هامش الربح من 9.6% إلى 0.1% نتيجة تدني إيرادات عمليات التأجير ومبيعات الوحدات السكنية بنسبة 23.7% و42.6% على التوالي.