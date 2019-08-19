رفع 100 ألف طن نفايات وأنقاض بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفعت أمانة المنطقة الشرقية 100,966 ألف طن من النفايات والأنقاض المختلفة من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وترحيلها إلى المدفن الصحي، ضمن خطة الأمانة في عيد الأضحى المبارك، وخطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك ضمن أعمال النظافة ومعالجة التلوث البصري في المنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن الخطة التي وضعتها الأمانة في العيد، الخاصة بإزالة النفايات والأنقاض، تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري (كدا أحلى)، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

وقال إن النفايات والأنقاض التي جرى استقبالها ومعالجتها خلال الأسبوعين الماضيين، شارك فيها نحو 325 فردا من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين، فيما شارك 6177 رجل نظافة، تدعمهم 1089 معدة مختلفة للتخلص من النفايات من أنواع ضاغط، قلاب، غراف، بوب كات، مكنسة، وهم موزعون على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.