إنذار 52 مبنى مخالفا لسلامة الإنشاء في الجبيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أنذرت بلدية محافظة الجبيل ممثلة في إدارة كود البناء 52 مبنى تحت الإنشاء لمخالفتها اشتراطات السلامة الإنشائية وعدم إزالة الأنقاض منها، وذلك امتدادا لمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

Advertisements

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش أن إدارته ضبطت عددا من المخالفات على أصحاب منازل سكنية ومبان تجارية لعدم تقيدهم بوسائل السلامة وإقامة السواتر بمحاذاة المباني تحت الإنشاء، إضافة إلى مخالفات أخرى متعلقة بعدم وضع حاويات لجمع وترحيل المخلفات الإنشائية، مشيرا إلى تطبيق الجزاءات بحق متجاوزي اللوائح والأنظمة البلدية.

وبين أن البلدية ضبطت 8 مبان مخالفة تحت الإنشاء بأحياء الدانة والجوهرة والدخل المحدود شيدت دون الحصول على رخصة بناء أو تطبيق المعايير والضوابط اللازمة للبناء، مشيرا إلى إيقاف البناء في هذه الأراضي واستدعاء ملاكها لتطبيق الأنظمة عليهم، وإحالتهم للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل وزاره الشؤون البلدية والقروية لمعرفة مدى سلامة الهيكل الإنشائي ومطابقة القواعد الإنشائية لمحاضر فحص التربة.

ودعا الدويش المواطنين إلى التعاون ورفع أنقاض مبانيهم وترحيلها إلى المرادم المعتمدة، مع ضرورة التقيد بوضع حاويات رفع المخلفات الإنشائية وكذلك الحواجز أمام المباني تحت الإنشاء.