وظائف أكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

حددت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، الأحد المقبل موعدا لاستقبال طلبات الراغبين بالتقدم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة على رتبة «معيد» للجنسين في عدد من الكليات بالجامعة، لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك لمدة أسبوع من خلال الدخول على موقعها الرسمي.

واشترطت الجامعة للتقديم على تلك الوظائف أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها بدرجة جيد جدا بطريقة الدراسة بانتظام، مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم.