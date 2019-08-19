«بوابة المستقبل» مبادرة للتحول الرقمي بتعليم جازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جيزان

نظمت إدارة تعليم منطقة جازان أمس برنامجا تدريبيا يهدف لتنمية مهارات منسوبي المدارس والإشراف التربوي في تفعيل مبادرة «بوابة المستقبل»، وذلك بمقر مركز القيادات بمدينة جيزان.

ويهدف البرنامج الذي ينفذ على مدى أسبوعين ويستهدف 400 متدرب ومتدربة إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم، من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور، كما تمكن المعلم من تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، إلى جانب إتاحة الموارد العلمية والتعليمية ومتابعة الواجبات والأنشطة الالكترونية والاختبارات بصورة رقمية، ورصد الحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي، وإضافة الأنشطة ورصد السلوك.

وأوضح مدير تعليم جازان المكلف ياسر دويري أن البرنامج سيسهم في دعم تنمية وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات، وخلق بيئة تعليمية جاذبة، تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة تحصيله العلمي.

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وأشار إلى أنهم يهدفون من خلال البرنامج إلى تحقيق الأهداف المتمثلة في التحول إلى بيئة تعليمية الكترونية، والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، وتغيير النمط التقليدي للتعليم، وتوسيع عمليات التعليم، والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي، والبيئة المدرسية، وإيجاد بيئة تعليمية مرتبطة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، وتمكين الطلاب من المهارات الشخصية، وتأهيله بجاهزية أكثر للدراسة الجامعية، وسوق العمل، والاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة، وتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.

البرنامج التدريبي يشمل:

229 مدرسة للبنين والبنات

1,794 معلما ومعلمة مع بداية الدراسة

23,857 طالبا وطالبة في جميع مدارس مكاتب التعليم