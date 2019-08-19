صحي «كاوست» مركز صديق للطفل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

اعتمدت وزارة الصحة مركز صحي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» كمركز صديق للطفل، وذلك بعد اجتيازه الخطوات السبع للمراكز الصحية لخلق بيئة داعمة ومشجعة للرضاعة.

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ويوفر المركز البيئة الداعمة للرضاعة الطبيعية بالتنسيق مع الجامعة والنادي الرياضي، وتنفيذ الزيارات المنزلية للأمهات بعد الولادة مباشرة لتمكين الأم من الرضاعة الطبيعية.

وأطلقت مبادرة المستشفيات الصديقة الطفل من قبل منظمة الصحة العالمية عام 1991، وذلك ضمن الجهود العالمية لتنفيذ وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية، حيث تهدف المبادرة إلى خلق بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية وتدريب العاملين ذوي العلاقة على مهارات تقديم المساعدة للأم وتحفيزها على الرضاعة الطبيعية.

وتولي الإدارة العامة للتغذية بالوزارة اهتماما بالغا بالمبادرة من خلال برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، وذلك بمتابعة ورصد وتقييم للمستشفيات في القطاعين العام والخاص، وتقديم الدورات والمحاضرات والاستشارات، حيث اعتمد 65 مستشفى ومركزا صحيا صديقا للطفل حتى الآن، كما يجري العمل حاليا على تقييم عدد من المراكز والمستشفيات، إضافة إلى متابعة ودعم الجهات الراغبة في تطبيق المعايير الخاصة بذلك.