جامعة الباحة تعلن مواعيد جداول الفصل الدراسي الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

حددت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 / 1441 هـ، من خلال البوابة الالكترونية.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل يبدأ الأحد المقبل 24 من ذي الحجة للعام الحالي ولمدة خمسة أيام، مؤكدة ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسية، علما أن الطلبة المستجدين ستكون جداولهم جاهزة.

وأفادت بأنه وابتداء من الأحد 24 / 12 / 1440 هـ ستستقبل طلبات تأجيل الفصل الدراسي الأول الكترونيا عن طريق البوابة الالكترونية، علما أن هذه الخدمة متاحة حتى الخميس 6 / 1 / 1441 هـ ولن ينظر في أي طلب يقدم يدويا أو بعد نهاية هذه الفترة.