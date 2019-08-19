أمير مكة يرعى حفل سوق عكاظ اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم، حفل سوق عكاظ ضمن موسم الطائف، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أحمد الخطيب، والوزراء والدبلوماسيين، وعدد من المثقفين من داخل وخارج المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن رعاية الفيصل للحفل أمر غير مستغرب، لما يملكه من اهتمام بالشعر والثقافة والإبداع والحضارة العربية والإسلامية ودوره الأهم في انطلاقة سوق عكاظ، ودعمه الأول لجهود إنشاء السوق ورعايته والنهوض به في الأعوام الماضية، حيث استمرت هذه الرعاية والاهتمام مع نقل السوق إلى الهيئة.

وقال إن الطائف يليق بها أن تحمل لقب «مصيف العرب»، إذ تتمتع بكل مقومات السياحة الطبيعية التي تؤهلها أن تحتل مكانا بارزا في خارطة السياحة السعودية، وهذا الأمر حاضر عندما بدأ التخطيط لموسم الطائف بوصفه أحد مواسم المملكة.

وأكد أن هذا الأمر يتطلب استمرار الجهود من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات لتحويل الطائف إلى وجهة جاذبة للسياح، لافتا إلى أن الإقبال الشديد الذي شهده سوق عكاظ والفعاليات الأخرى المندرجة تحت مظلة «موسم الطائف» عامل محفز للمستثمرين لزيادة استثماراتهم السياحية، مشيرا إلى أن أبناء وبنات الطائف كان لهم الدور الأهم في موسم الطائف وهم واجهة مشرقة لأبناء المملكة المتميزين.

وبين أن سوق عكاظ شهد هذا العام نقلة كبيرة، إذ تضاعف استيعاب السوق للزوار، كما شهد مزيدا من الفعاليات التي تثري التجربة السياحية للزائر، وتقدم له مزيدا من المعلومات والمتعة والسعادة، وتقوم الفعاليات بالتجسير بين ثقافة العرب وتراثهم وصناعاتهم ومأكولاتهم وفنونهم الشعبية في الماضي والحاضر.

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يشار إلى أن موسم الطائف يعد أحد مواسم المملكة التي أعلنت عنها هيئة السياحة، ومن المقرر أن يتضمن الحفل أوبريتا غنائيا بعنوان «عرب 501»، يستحضر خلاله بدايات نشأة سوق عكاظ قبل 1500 عام، مرورا بالتحولات التي شهدها السوق منذ نشأته، والنقلات الحضارية التي شهدها العرب بعد بزوغ الإسلام، وانتهاء بما شهدته اللغة العربية وظهور المزيد من اللهجات، وتعدد الثقافات والفنون في مختلف الشعوب العربية.

من جهة أخرى اطلع أمير منطقة مكة على خطة إدارة تعليم المنطقة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد، وذلك لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد الزايدي بمناسبة تعيينه.

وهنأ الفيصل مدير تعليم المنطقة المعين حديثا، سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما أكد مدير التعليم حرص إدارته ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.

سوق عكاظ بحلته الجديدة يحتوي على:

11 دولة عربية

السوق التاريخي

فتيان عكاظ

فرسان عكاظ

ساحة اللغة والثقافة

ساحة الموسيقى

تطوير جادة عكاظ بـ: