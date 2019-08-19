خادم الحرمين يطمئن على صحة أمير الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس الأول بأخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الصباح، اطمأن خلاله على صحته، إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وأعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.

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من جهة أخرى أعرب رئيس جمعية التوحيد التعليمية في ولاية بهار بجمهورية الهند مطيع الرحمن بن عبدالمتين، عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على دعمهما للجمعية بـ 23 ألف نسخة من القرآن الكريم وترجمه معانيه من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وأكد أن هذا الدعم سيكون حافزا لعمل الجمعية في تعليم مختلف العلوم الإسلامية والتيسير على الطلاب لحفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك في خطاب شكر تلقاه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من مطيع الرحمن، وصف خلاله هذا الدعم بغير المستغرب على المملكة التي تولي المسلمين بالعالم مزيدا من العناية، انطلاقا من دورها الريادي الذي تضطلع به في نشر المنهج الوسطي المعتدل ونبذ الغلو والتطرف في جميع أنحاء العالم.

ولفت مطيع الرحمن إلى أن العالم يشهد في الوقت الحاضر الجهود المضاعفة التي تقوم بها المملكة في مقاومة التيارات الهدامة ضد الإسلام والمسلمين، كما تشهد الأمة الإسلامية المبادرات المباركة في مقاومة الإرهاب للدفاع عن الإسلام والمسلمين، سائلا الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه.