أمير الباحة يؤكد أهمية دور المجالس البلدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود أهمية الدور الكبير للمجالس البلدية في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات البلدية، إضافة إلى تقديم الأفكار التطويرية التي من شأنها الإسهام في تقديم خدمات بلدية أفضل في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة.

ونوه خلال تسلمه تقريرا مفصلا عن الطرق المحورية المهمة بمدينة الباحة، وتقريرا مماثلا عن منجزات ومناشط المجلس البلدي لمدينة الباحة خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس رئيس المجلس البلدي لأمانة الباحة أحمد آل هادي، وأعضاء المجلس البلدي؛ بما تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات وبالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس بلدي الباحة.

واستمع أمير منطقة الباحة خلال اللقاء إلى شرح من آل هادي حول أبرز مهام المجلس وما يقوم به من أدوار، مستعرضا الخطط المستقبلية للمجلس، وأبرز المشاركات المجتمعية.