أمير الشرقية: تاريخ الجزيرة العربية كنز ثمين لم ينل نصيبه من البحث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نوه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حفظ تاريخ المملكة والجزيرة العربية، واهتمامه منقطع النظير بالدراسات العلمية التي تسبر تاريخ الجزيرة العربية وتوثق لمراحلها التي مرت بها، وعنايته بدعم وتمكين الباحثين في هذا المجال من تقديم الأطروحات العلمية المميزة.

وأكد الأمير سعود بن نايف، خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة بالدمام أمس المحاضرة شيخة الدوسري، بمناسبة حصولها على جائزة خادم الحرمين الشريفين لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية، أن تدوين الماضي وإثبات الحقائق التاريخية، جزء من دور الجامعات في خدمة المجتمع، وتحقيق غايتها التي أنشئت من أجلها، مبينا أن تاريخ الجزيرة العربية كنز ثمين، زاخر بالموضوعات التي لم تنل نصيبها من البحث، سواء في فترات ما قبل الإسلام أو في الفترات التي تلت ذلك، مما يتطلب من جميع الباحثين والمهتمين بذل الجهود لتمحيص هذا التاريخ وتوثيق المعلومات الثابتة، سواء عبر الجهات المهتمة بهذا الشأن، أو عبر الأبحاث والأطروحات الأكاديمية والعلمية.

وأضاف أن الجزيرة العربية نظرا لموقعها الجغرافي المهم، شهدت أحداثا وتقلبات وتحولات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مبينا أن الباحثين غير العرب الذين مروا بالمنطقة وثقوا جزءا من هذه التحولات، وهو الأمر الذي يحتم على أبناء الجزيرة العربية بذل الجهود أيضا في مجالات الترجمة والبحث في الوثائق غير العربية.