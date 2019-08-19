ولي العهد يهنئ رئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير بالاتفاق التاريخي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس، اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

وعبر ولي العهد خلال الاتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كل الأطراف السودانية.

كما جرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيه، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس، مشيرا إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

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إلى ذلك أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا بدولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وعبر ولي العهد عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدا وقوف المملكة مع كل الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.

كما أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن التقدير للجهود التي بذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين كل الأطراف السودانية، مؤكدا دعم المملكة لما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحفظ أمن السودان واستقراره.