أربعينية خطفت رضيع بريدة والشرطة أعادته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثرت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم على الطفل الرضيع الذي فقد قبل ثلاثة أيام داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، وقبضت على مواطنة في عقدها الرابع متهمة بجريمة اختطافه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 15 / 12 / 1440هـ عن فقدان طفل رضيع داخل مستشفى الولادة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور عليه وإعادته إلى المستشفى، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، والقبض عليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.