جدة تودع أشهر فوال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس عمر بانعمة بعد صراع مع المرض دخل على إثره أحد المستشفيات.

والفقيد يعد أشهر فوال في المنطقة الغربية بشكل عام، ومحافظة جدة بشكل خاص، حيث سميت محلاته سابقا بفوال مكة، وجرى تغييرها إلى مطاعم بانعمة، والتي اشتهرت منذ القدم بعمل الفول والتميس.

وسيصلى على الفقيد فجر اليوم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة.