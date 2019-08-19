المعتدي على فتاة مكة في قبضة الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن في عقده الرابع اعتدى على فتاة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي أنه إشارة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم «معتدي على فتاة بمكة»، والذي يظهر فيه اعتداء شخص على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بالمقطع، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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