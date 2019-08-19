95 % من سائقي الشاحنات بالسعودية ناموا أثناء القيادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

لم يستطع غالبية العاملين في قيادة الشاحنات بالسعودية التغلب على النعاس أثناء القيادة، إذ إن 95% منهم ناموا مرة واحدة على الأقل خلال قيادة الشاحنة طبقا لما أظهرته نتائج دراسة أجريت العام الحالي 2019 اطلعت عليها الصحيفة.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة منهم تكرر معهم النعاس الشديد أكثر من خمس مرات خلال الأشهر الستة الماضية للشهر الذي أجريت فيه الدراسة. كما بينت النتائج أن 94% من سائقي الشاحنات يستمرون بقيادة الشاحنة لأكثر من خمس ساعات في اليوم.

وأجرى الدراسة باحثون من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالتعاون مع باحثين من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمشاركة المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بجامعة الملك سعود، وكانت دراسة ميدانية لقياس مستوى النعاس على عينة شملت 338 من سائقي الشاحنات في المملكة.

كما قاس الباحثون مستوى خطورة الإصابة بمتلازمة انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، حيث بينت النتائج أن نسبة لا يستهان بها من سائقي الشاحنات عرضة لخطر الإصابة بمتلازمة انقطاع التنفس مما قد يؤثر على جودة النوم، وبالتالي أدائهم وتركيزهم أثناء قيادة الشاحنة.

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وأوضح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران الدكتور محمد الأحمري لـ»مكة» أن الدراسة خلصت إلى أن النعاس أثناء القيادة وخطر الإصابة بمتلازمة انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم سائدان بين سائقي الشاحنات، مما قد يرفع نسبة حوادث الشاحنات، والتي تؤدي إلى الإصابات والخسائر البشرية والمادية.

وأوصى الباحثون الجهات ذات العلاقة بسن وتفعيل الأنظمة والقوانين والمعايير الوقائية للتأكد من جاهزية سائقي الشاحنات طبيا، والتي من شأنها رفع درجة الأمان على الطرق.

أبرز نتائج دراسة سائقي الشاحنات:

49 % منهم تكرر معهم النعاس

94 %يستمرون في القيادة لأكثر من 5 ساعات في اليوم

29 % منهم على خطر عال من الإصابة بمتلازمة انقطاع التنفس.