ضبط عصائر مجهولة المصدر في الهدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الهدا الفرعية بمحافظة الطائف عصائر مجهولة المصدر ولا تحمل تاريخا للانتهاء، وذلك خلال جولة ميدانية للفرق الرقابية، كما ضبطت أطعمة بائتة تبيعها كافتيريا بنطاق متابعة الفرع، وجرى إغلاق المحل، وتطبيق الأنظمة الرادعة بحق المخالف.

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وعلى نطاق بلدية غرب الطائف الفرعية أزالت الفرق الرقابية كل البسطات العشوائية المخالفة بشارع خالد بن الوليد التجاري، والتنبيه على أصحاب المحلات بعدم استغلال الأرصفة بشكل مخالف ومضايقة المشاة، وتم تطبيق الأنظمة حيال المخالفات المضبوطة.

فيما نفذ مراقبو بلدية شمال الطائف الفرعية جولة رقابية على مرافق بيع وتداول الأغذية، وجرى ضبط عدد من المخالفات الصحية، والتحفظ على الأغذية الفاسدة المضبوطة، وتطبيق الأنظمة الرادعة بحق المخالفين.

وكانت بلدية السيل الكبير الفرعية أغلقت أمس الأول مطعما بعد أن رصدت فيه عددا من التجاوزات الصحية التي تطال صحة المستهلك، وجرى تطبيق الأنظمة الجزائية بحق صاحب المطعم.