إغلاق مخبز مخالف في حي العمرة بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت الفرق الرقابية ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مخبزا غير مستوف للاشتراطات الصحية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تنفذها، حيث طبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وعلى نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية أسفرت نتائج حملة الرقابة البلدية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية عن ضبط عدة مخالفات أبرزها تدني مستوى النظافة العامة، ووجود ستة عمال بدون شهادات صحية، ومخالفة الشروط الصحية في المبنى وتجهيزاته، وتم اتخاذ اللازم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

وفي محافظة بحرة، رفعت فرق بلدية بحرة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة السيارات الخربة والهياكل التالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.