255 مدرسة للتحول الرقمي في تعليم مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

اعتمدت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة 255 مدرسة للتحول الرقمي ببوابة المستقبل، حيث سيشمل الفصل الدراسي الأول 80 مدرسة، و175 مدرسة للفصل الدراسي الثاني.

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وأعدت إدارة التعليم مكة استعداداتها وإمكاناتها التعليمية كافة لتنفيذ المشروع استعدادا للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إعداد خطة تنفيذية من قبل اللجان اشتملت على ورش عمل للمشرفين والمشرفات وتشكيل فريق من المنسقين لقياس المؤشرات بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس.

ويهدف برنامج التحول الرقمي إلى تغيير النمط التقليدي للتعليم، وإيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين المعلمين والطلاب والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، وتوجيه الطلاب للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية، والتوسع في عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية، وتمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسات الجامعية وسوق العمل، والتحول نحو بيئة رقمية تفاعلية تعزز الاستراتيجيات الحديثة وتدعم فرص التعليم الذاتي.

يذكر أن مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي التي أطلقتها وزارة التعليم تشتمل على برامج أخرى، منها المدرسة الافتراضية التي تحقق جودة التعليم ورفع مستوى الأداء التعليمي في كل الأماكن ومختلف الظروف، وتهدف المدرسة الافتراضية إلى الاستفادة من الكوادر التعليمية المتميزة في مدارس التعليم العام في مراحله الثلاث وخاصة في المناطق النائية، وتوفر مناهج دراسية رقمية لجميع أنواع ومراحل التعليم العام.