التعليم تقصر النقل المدرسي على المسجلين في نظام نور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف تقديم خدمة النقل المدرسي دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي - أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي لأبنائهم الطلبة في مرحلة التعليم العام للعام الدراسي الجديد 1441هـ، إلى الإسراع بالتسجيل في الخدمة عبر نظام «نور» الالكتروني التابع لوزارة التعليم.

وقالت الشركة إن تقديم الخدمة سيقتصر فقط على الطلاب والطالبات المسجلين في النظام، وذلك بعد انطباق معايير الأولوية والاستحقاق، واستبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يقم بتحديث البيانات عند تغيير ولي الأمر موقع المنزل أو بيانات الطالب أو الطالبة.

وأضافت أنه بعد تسجيل الطالب أو الطالبة في الخدمة، تدرس المدرسة الطلب، وتبلغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عبر نظام «نور»، حيث تراعى في دراسة الطلب معايير خاصة في الاستحقاق والأولوية.

وأوضحت الشركة أنها حرصت بالتعاون مع إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلبة بالخدمة من خلال نظام «نور» أو من خلال مراجعة مكاتب المشرفين والمشرفات على خدمة النقل المدرسي داخل المدارس الحكومية المشمولة، وفي حال قبول الطالب أو الطالبة في الخدمة يتم إلحاقهم بالحافلات بعد تزويدهم ببطاقات الصعود، ثم تنطلق بعدها خدمة نقل الطلبة إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد، عبر رحلات مدرسية آمنة ومريحة على مدار العام.

معايير دراسة الطلب

• البيئة المعيشية للطلبة

• برنامج الدراسة (تعليم عام - مدارس تحفيظ القرآن الكريم)

• المسافة من المنزل إلى المدرسة (250 مترا وأكثر، وبما لا يزيد عن نطاق قبول المدرسة)

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معايير الأولوية في الاستحقاق

• سلامة الطالب أو الطالبة

• الحالة الاجتماعية

• مدى البعد عن المدرسة - كلما كان المنزل أكثر بعدا كانت فرصة الحصول على الخدمة أكبر

خطط الشركة

• نقل 1,2 مليون طالب وطالبة بدءا من العام الدراسي الجديد، وحتى 1444

• تكثيف جهودها في تحسين جودة الخدمة وتعزيز مستويات الراحة والأمان والسلامة فيها

• تحديث أسطول حافلات النقل المدرسي

• تصنيع 3100 حافلة مدرسية جديدة تضاف إلى 25 ألف حافلة ومركبة

• تغطية خدمة النقل 15 ألف مدرسة في مختلف المناطق