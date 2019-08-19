تهيئة 55 مدرسة للطفولة المبكرة في بيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

شكلت إدارة تعليم بيشة أمس الأول لجنة عمليات دائمة برئاسة مدير التعليم وعضوية الإدارات والأقسام ذات العلاقة بتنفيذ مرحلة الطفولة المبكرة في 55 مدرسة، تشرف على أعمال تجهيز مدارس الطفولة المبكرة والمدارس المضمومة للعام الدراسي 1441هـ من جميع الجهات ذات العلاقة.

كما شكلت لجنة برئاسة المساعدة لشؤون تعليم البنات وعضوية الأقسام ذات العلاقة في قطاع البنات، لتقديم الدعم اللازم ومتابعة أعمال الاستعداد ميدانيا، واقتراح المعالجات اللازمة والمناسبة لتذليل العقبات ووضع الحلول المناسبة لها.