، شاهد.. وزير التعليم يتواصل مع المستفيدين من مختلف المناطق خلال الاتصال المرئي ،

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تَواصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مع المستفيدين من مختلف مناطق المملكة عن طريق الاتصال المرئي؛ وذلك ضمن خدمة تواصل بالوزارة؛ حرصاً منه على تلبية احتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم دون تكبد عناء السفر.
وتفصيلًا: تعد خدمة "تواصل" آلية ميسرة للتواصل مع الوزير ومسؤولي الوزارة وكافة قطاعاتها؛ حيث تمكّن هذه الخدمة من طرح المقترحات أو الاستفسارات أو الشكاوى وغيرها، بما يضمن وصولها من خدمة نظام إلكتروني فعّال، كما تمكن الخدمة كافة المستفيدين من تتبُّع مشاركاتهم إلكترونيًّا.
وكانت وزارة التعليم قد دشَّنت مؤخرًا بوابة موحدة تخدم المستفيدين كافة لتلقي جميع البلاغات والاستفسارات؛ وهي "تواصل الإلكترونية": https://tawasul.moe.gov.sa، التي تسهم في الحصول على الخدمة دون عناء المشوار، وأيضًا تقلّص فترة الانتظار والبحث عن المعلومة.
في هذا السياق: أن خدمة الاتصال المرئي تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى في خدمة "تواصل" ومركز الاتصال الموحد 19996"، الذي يعمل على مدار الساعة، والذي يتم من خلاله تلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملاحظات ومقترحات المستفيدين من خدمات وزارة التعليم، إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، وسناب شات، وإنستجرام، وسكايب، وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.
وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد من طالب، طالبة، معلم، معلمة، إداري، إدارية، قائد، قائدة، وحتى أولياء الأمور والمبتعثين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى كل المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم كافة، وإفادة كلٍّ منهم عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة.
وتوجد خدمة "تواصل" عبر متجرَيْ أندرويد وiOS للآيفون والآيباد، ويمكن تحميل التطبيق عبر الروابط الآتية:
متجر iOS: https://appsto.re/sa/UMP4_.i
متجر Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moe.tawasul&hl=en_UShttps://www.youtube.com/watch?v=IinChGqTj_k
شاهد.. وزير التعليم يتواصل مع المستفيدين من مختلف المناطق خلال الاتصال المرئيعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-08-19
تَواصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مع المستفيدين من مختلف مناطق المملكة عن طريق الاتصال المرئي؛ وذلك ضمن خدمة تواصل بالوزارة؛ حرصاً منه على تلبية احتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم دون تكبد عناء السفر.
وتفصيلًا: تعد خدمة "تواصل" آلية ميسرة للتواصل مع الوزير ومسؤولي الوزارة وكافة قطاعاتها؛ حيث تمكّن هذه الخدمة من طرح المقترحات أو الاستفسارات أو الشكاوى وغيرها، بما يضمن وصولها من خدمة نظام إلكتروني فعّال، كما تمكن الخدمة كافة المستفيدين من تتبُّع مشاركاتهم إلكترونيًّا.
وكانت وزارة التعليم قد دشَّنت مؤخرًا بوابة موحدة تخدم المستفيدين كافة لتلقي جميع البلاغات والاستفسارات؛ وهي "تواصل الإلكترونية": https://tawasul.moe.gov.sa، التي تسهم في الحصول على الخدمة دون عناء المشوار، وأيضًا تقلّص فترة الانتظار والبحث عن المعلومة.
في هذا السياق: أن خدمة الاتصال المرئي تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى في خدمة "تواصل" ومركز الاتصال الموحد 19996"، الذي يعمل على مدار الساعة، والذي يتم من خلاله تلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملاحظات ومقترحات المستفيدين من خدمات وزارة التعليم، إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، وسناب شات، وإنستجرام، وسكايب، وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.
وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد من طالب، طالبة، معلم، معلمة، إداري، إدارية، قائد، قائدة، وحتى أولياء الأمور والمبتعثين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى كل المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم كافة، وإفادة كلٍّ منهم عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة.
وتوجد خدمة "تواصل" عبر متجرَيْ أندرويد وiOS للآيفون والآيباد، ويمكن تحميل التطبيق عبر الروابط الآتية:
متجر iOS: https://appsto.re/sa/UMP4_.i
متجر Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moe.tawasul&hl=en_US
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
08:37 PM
ضمن خدمة "تواصل" للاستماع لمقترحاتهم واحتياجاتهم دون تكبُّد عناء السفر
تَواصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مع المستفيدين من مختلف مناطق المملكة عن طريق الاتصال المرئي؛ وذلك ضمن خدمة تواصل بالوزارة؛ حرصاً منه على تلبية احتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم دون تكبد عناء السفر.
وتفصيلًا: تعد خدمة "تواصل" آلية ميسرة للتواصل مع الوزير ومسؤولي الوزارة وكافة قطاعاتها؛ حيث تمكّن هذه الخدمة من طرح المقترحات أو الاستفسارات أو الشكاوى وغيرها، بما يضمن وصولها من خدمة نظام إلكتروني فعّال، كما تمكن الخدمة كافة المستفيدين من تتبُّع مشاركاتهم إلكترونيًّا.
وكانت وزارة التعليم قد دشَّنت مؤخرًا بوابة موحدة تخدم المستفيدين كافة لتلقي جميع البلاغات والاستفسارات؛ وهي "تواصل الإلكترونية": https://tawasul.moe.gov.sa، التي تسهم في الحصول على الخدمة دون عناء المشوار، وأيضًا تقلّص فترة الانتظار والبحث عن المعلومة.
في هذا السياق: أن خدمة الاتصال المرئي تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى في خدمة "تواصل" ومركز الاتصال الموحد 19996"، الذي يعمل على مدار الساعة، والذي يتم من خلاله تلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملاحظات ومقترحات المستفيدين من خدمات وزارة التعليم، إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، وسناب شات، وإنستجرام، وسكايب، وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.
وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد من طالب، طالبة، معلم، معلمة، إداري، إدارية، قائد، قائدة، وحتى أولياء الأمور والمبتعثين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى كل المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم كافة، وإفادة كلٍّ منهم عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة.
وتوجد خدمة "تواصل" عبر متجرَيْ أندرويد وiOS للآيفون والآيباد، ويمكن تحميل التطبيق عبر الروابط الآتية:
متجر iOS: https://appsto.re/sa/UMP4_.i
متجر Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moe.tawasul&hl=en_US
، شاهد.. وزير التعليم يتواصل مع المستفيدين من مختلف المناطق خلال الاتصال المرئي ،
المصدر : الخليج 365
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