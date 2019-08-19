- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
محمد بن مسعود - الدمام - فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة على منتخب قطر بنتيجة 70-60 في أولى مبارياته في البطولة الخليجية السابعة عشرة لكرة السلة للشباب التي انطلقت اليوم في المنامة عاصمة مملكة البحرين.
وقدم المنتخب السعودي للشباب مستوى رائعاً، وظهر في أفضل حالاته، خاصة خلال الفترة الثالثة والرابعة التي شهدت تفوقاً واضحاً لأخضر الشباب.
ونجح مدرب المنتخب السعودي تانير في التعامل مع مجريات اللقاء رغم قوة المنتخب القطري واستطاع إيقاف مفاتيح المنتخب القطري رغم أن فارق الطول والبنية الجسمانية كانت لصالح المنتخب القطري، إلا أن الروح العالية والجماعية حسمت النتتجة لصالح المنتخب السعودي.
ويلعب المنتخب السعودي غداً مع المنتخب الإماراتي في ثاني مبارياته في البطولة.
من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، المنتخب من خلال اتصاله برئيس البعثة حمود المالكي على المستوى والروح العالية التي ظهر بها المنتخب التي أثمرت عن تحقيق الفوز.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 08:16 PM"أخضر السلة للشباب" يكسب قطر في أولى مبارياته بالخليجية
فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة على منتخب قطر بنتيجة 70-60 في أولى مبارياته في البطولة الخليجية السابعة عشرة لكرة السلة للشباب التي انطلقت اليوم في المنامة عاصمة مملكة البحرين.
وقدم المنتخب السعودي للشباب مستوى رائعاً، وظهر في أفضل حالاته، خاصة خلال الفترة الثالثة والرابعة التي شهدت تفوقاً واضحاً لأخضر الشباب.
ونجح مدرب المنتخب السعودي تانير في التعامل مع مجريات اللقاء رغم قوة المنتخب القطري واستطاع إيقاف مفاتيح المنتخب القطري رغم أن فارق الطول والبنية الجسمانية كانت لصالح المنتخب القطري، إلا أن الروح العالية والجماعية حسمت النتتجة لصالح المنتخب السعودي.
ويلعب المنتخب السعودي غداً مع المنتخب الإماراتي في ثاني مبارياته في البطولة.
من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، المنتخب من خلال اتصاله برئيس البعثة حمود المالكي على المستوى والروح العالية التي ظهر بها المنتخب التي أثمرت عن تحقيق الفوز.
، "أخضر السلة للشباب" يكسب قطر في أولى مبارياته بالخليجية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "أخضر السلة للشباب" يكسب قطر في أولى مبارياته بالخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.