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قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في جبهة كتاف، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع من كان على متنها من عناصر.
وفي السياق نفسه، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية تجمعاً للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا الحوثية بينهم قيادي ميداني، وجرح آخرين، علاوة على تدمير ثلاث عربات تابعة لها.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 08:06 PM
أسفرت عن تدمير عربات وسقوط قتلى بينهم قيادي ميداني وجرح آخرين
قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في جبهة كتاف، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع من كان على متنها من عناصر.
وفي السياق نفسه، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية تجمعاً للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا الحوثية بينهم قيادي ميداني، وجرح آخرين، علاوة على تدمير ثلاث عربات تابعة لها.
، قصف جوي ومدفعي يستهدف الميليشيا الحوثية شمال اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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