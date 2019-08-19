رابط تذاكر السعودية لحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي، والمصارعة، والحفلات

منصة جديدة تم إطلاقها اليوم باسم تذاكر السعودية، وهذه المنصة قد أطلقتها هيئة الرياضة السعودية لتسهيل عملية حجز التذاكر في جميع الفعاليات سواء كانت رياضية، أو غير رياضية، تستطيع من خلال موقع تذاكر السعودية اختيار الفعالية التي تريدها سواء كانت فاعلية رياضية، أو ثقافية، أو فنية، أو غيرها من الفعاليات التي يتم إقامتها في المملكة السعودية، تستطيع من خلال الموقع اختيار عدد المقاعد، وأماكنها حسب التوافر، ومن المنتظر أن يتم إضافة الكثير من الفعاليات قريبا في موقع تذاكر السعودية.

الأقسام في موقع تذاكر السعودية

تذاكر السعودية يحتوي على عدة أقسام رئيسية، وهذه الأقسام هي عروض المصارعة الحرة wwe، ودوري الخليج العربي، وأيضا حفل ربيع الموسيقى، وحفل الأصوات الكلاسيكية، وكرة سلة الشباب، إلى جانب عدد من فعاليات الأطفال، وفعاليات لبعض الأفلام العربية الجديدة التي يتم عرضها في دور السينما السعودية التي تم افتتاحها من عدة أشهر في الرياض.

طريقة الحجز في موقع تذاكر السعودية

أولا يجب عليكم زيارة الموقع في الرابط التالي موقع تذاكر السعودية الغرض منه هو تسهيل عملية حجز التذاكر في الفعاليات، ولذلك تم عمل طريقة بسيطة للحجز، أولا يجب على الشخص الذي يريد حضور فعالية التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني، ثم يقوم باختيار الفاعلية التي يريد حضورها في كل أنحاء المملكة، ثم يختار عدد المقاعد، وأماكنها ثم يقوم دفع تكاليف الحجز عبر الطرق الآمنة التي يوفرها لكم موقع تذاكر السعودية.

من المتوقع أن يحقق موقع تذاكر السعودية نجاح كبير خلال الفترة القادمة، نظرا لزيادة عدد الفعاليات التي يتم تقديمها على أرض المملكة خلال الفترة الأخيرة مثل الحفلات، وعروض السينما، وعروض الأطفال، وعروض المصارعة الحرة لان الموقع قد سهل كثيرا عملية الحجز.