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حادث سير بسيط يتطوّر إلى طعنات بالرقبة وينتهي بفاجعة والضحية معلم

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

انتهى حادث مروري بسيط، مساء أمس، بفاجعة كبيرة راح ضحيتها أحد أطراف الحادث، وهو معلم بـ "تعليم عسير".

تفصيلاً؛ ذكرت مصادر لـ "سبق"، أن الحادث الذي وقع مغرب أمس بمدينة سلطان بأبها كان عبارة عن تلفيات بسيطة لا تُذكر، مؤكدةً أنه في أثناء إنهاء إجراءات الحادث قام أحد أطراف الحادث بطعن الطرف الآخر "في العقد الخامس" طعنات عدة في الرقبة أدّت إلى وفاته.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني بعد فراره من مسرح الجريمة.

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وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أخرى حال ورودها من الجهات المعنية.

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TJERNOBYL, UKRAINA- 29 APRIL 1986: Vy över kärnkraftverket Tjernobyl tre dagar efter explosionen den 29 april 1986. (Foto av SHONE/GAMMA/Gamma-Rapho via Getty Images)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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