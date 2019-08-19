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تمكنت شرطة منطقة القصيم من العثور على الطفل الرضيع المختطف من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة وإعادته إلى المستشفى.
وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأنه إشارةً إلى بلاغ ورد للجهات الأمنية بفقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.
وأضافت أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة -مواطنة في العقد الرابع من العمر- والقبض عليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على الطفل الرضيع المخطوف من مستشفى الولادة بالقصيم .. هكذا تم القبض و هذا هو الخاطف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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