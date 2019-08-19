اعتماد 80 مدرسة لتنفيذ مبادرة بوابة المستقبل بالطائف

بدأت الإدارة العامّة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة بإدارة تقنية المعلومات في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة بوابة المستقبل «التحول نحو التعلم الرقمي».

ويتم ذلك عبر تدريب 80 قائد وقائدة مدرسة، بحضور المدير العامّ للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات وعدد من مديري ومديرات الإدارات.

وأقرت وزارة التعليم 80 مدرسة بالطائف لتنفيذ مبادرة بوابة المستقبل خلال العام الدراسي الحالي 1440/ 1441هـ بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم.

وتستهدف المبادرة قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والمشرفين التربويين، بالإضافة لمنسقي البرنامج في المدارس، ومدير النظام في إدارة التعليم، ومدربي إدارة التدريب.

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وتعد مبادرة بوابة المستقبل من البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم للتحوّل نحو التعليم الرقمي، حيث اتخذت من الطالب والمعلم نواة العملية التعليمية محورًا أساسيًّا في سعيها لخلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة الحصيلة العلمية له، كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

وتهدف المبادرة التي تعد واحدة من مبادرات التحول الوطني التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، لتغيير النمط التقليدي للتعليم، والتحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، وتوسيع عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية، وإيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، بالإضافة لتمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل، والاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة وتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.

من جانبه، حثّ المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي قادة المدارس المستهدفين في المبادرة على تحقيق أهداف المبادرة؛ لكونها تسهم في تطوير العملية التعليمية، وتنعكس إيجابًا على البيئة التعليمية كاملة.