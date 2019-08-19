«سكني» يُسلّم 10294 قطعة أرض مجانية لمستفيديه خلال يوليو

أعلن برنامج سكني» التابع لوزارة الإسكان عن تسليم 10.294 أرضًا مجانية خلال شهر يوليو الماضي للمواطنين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية من البرنامج.

وتعد هذه الدفعة من أكبر الدفعات الشهرية التي تم تسليمها للمستفيدين، إذ يسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية بدءًا من التقديم حتى توقيع العقد إلكترونيًّا.

وأكد البرنامج مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية

وأوضح «سكني» في بيان صحافي، أن التسليم شمل 197 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 2740 أرضًا في منطقة مكة المكرمة، و214 مواطنًا تم تسليمهم في منطقة الجوف، و964 مواطنًا استلموا أرضيهم المجانية في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة عسير تم تسليم 4065 أرضًا، بينما تسلّم 1292 مواطنًا أراضي مجانية في منطقة نجران.

كما سلّم البرنامج 509 أراضي سكنية في منطقة جازان، كذلك تسلم 13 مواطنًا في منطقة الباحة أراض مجانية، و60 مواطنًا في حائل، أمّا منطقة القصيم فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 121 أرضًا.

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وأشار البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.

ولفت إلى أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضًا فرص تملك فيلا ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج «سكني 2019»، تشمل تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.